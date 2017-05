Manifestantes chegam a local de ato e discursam em defesa de Lula

Manifestantes apoiadores do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva que faziam uma marcha por ruas de Curitiba já chegaram à Praça Santos Andrade, região central, onde foi montado um palco e serão realizados atos políticos durante todo o dia. Neste momento oradores se alternam em discursos em defesa de Lula, contra o governo de Michel Temer e as reformas trabalhista e previdenciária.

"Esse ato não é em apoio apenas a Lula, mas a todos os trabalhadores que estão aqui e estão vendo seus direitos suprimidos", disse o deputado Paulo Pimenta (PT-PR).

A ex-presidente da República Dilma Rousseff chegou ao Hotel Pestana, também no centro de Curitiba, acompanhada de três carros oficiais.

O hotel é o mesmo onde, na terça, ocorreu reunião da executiva do PT. Vários petistas estão hospedados no local. Já o ex-presidente Lula está reunido com advogados, em local não divulgado.

