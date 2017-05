Manifestantes bloqueiam Esplanada dos Ministérios em protesto contra Temer

Manifestantes bloquearam nesta quinta-feira, 18, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no sentido do Congresso Nacional em protesto contra o governo de Michel Temer. Neste momento, os policiais estão desviando o trânsito na altura da rodoviária do Plano Piloto.

Os manifestantes estão reunidos ao lado do Museu Nacional e seguem em caminhada na direção do Congresso. Por enquanto, o movimento contra o presidente Michel Temer reúne cerca de mil pessoas, que pedem eleições diretas e gritam "Fora Temer".

