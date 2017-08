Manifestantes acompanham votação de denúncia contra Temer em frente ao Congresso

Pouco antes do início da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer pela Câmara dos Deputados, um grupo manifestantes começou a se concentrar no gramado proximo à Praça das Bandeiras, localizado em frente ao Congresso Nacional.

Os manifestantes acompanham a votação por meio de carro de som e há centenas de policais no local, inclusive da cavaliaria da Policia Militar do Distrito Federal. As vias próximas ao Congresso não foram interditadas, como ocorreu em manifestações anteriores.

O ato é promovido por entidades e sindicatos favoráveis ao afastamento do presidente Michel Temer e pela convocação de eleições diretas.

Veja Também

Comentários