Manifestantes acampam no aeroporto para pressionar deputados contra Reforma da Previdência

Manifestantes acampados no aeroporto / Divulgação

Um grupo de 150 pessoas entre sindicalistas e integrantes de movimentos sociais iniciaram neste domingo, 26, por volta de 20h, um acampamento no saguão do aeroporto internacional de Campo Grande. Eles fazem parte do Comitê Estadual contra a Reforma da Previdência.

O protesto pacífico é para pressionar a bancada de parlamentares de Mato Grosso do Sul a votar contra a proposta da Reforma da Previdência. “Trouxemos colchões e lençóis para ficar aqui até a próxima terça-feira quando deputados e senadores de MS costumam embarcar para Brasília”, explica José Abelha, presidente do Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande).

Os manifestantes estão com várias faixas e distribuem panfletos. Eles fazem questão de frisar que não vão interferir no funcionamento do aeroporto. “Estamos aqui também para alertar a população sobre o malefício que esta proposta de Reforma vai causar para os trabalhadores”, afirma Abelha.

Veja Também

Comentários