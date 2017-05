Manifestações pela saída de Temer tomam capitais

A Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo convocaram para este domingo, 21, atos em todo o País pedindo "Fora, Temer" e "Diretas Já". Em algumas capitais, pancadas de chuva resultaram numa baixa adesão aos protestos, que contaram com a participação de movimentos sociais e centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Ao menos 12 capitais contaram com manifestações.

Brasília

A concentração na capital federal começou no fim da manhã em frente à Biblioteca Nacional. O público era formado, principalmente, por integrantes de centrais sindicais e partidos de esquerda que pediam eleições diretas.

Porto Alegre

Logo no começo da tarde, os manifestantes se reuniram no Parque da Redenção e começou passeata pela região central da cidade.

Salvador

Na capital baiana, a manifestação que pediu a saída do presidente Michel Temer e eleições diretas começou por volta das 13h na Praça do Campo Grande, centro da cidade. Dali, o grupo seguiu em passeata pelo Corredor Vitória com destino ao Farol da Barra, na orla. Centrais sindicais e movimentos populares participaram do protesto.

No ato, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) disse que é grave o momento político do País. Ela afirmou que não é hora de falar em nomes, mas de aprovar uma PEC para garantir que o povo escolha um novo presidente. "Temos projeto de eleições diretas, porque compreendemos que a crise, do jeito que ela se instalou no Brasil, precisa de participação popular, repactuação com o povo brasileiro em torno de um programa mínimo. É preciso que as ruas possam ajudar a definir esse campo", disse a parlamentar.

São Paulo

Os manifestantes se concentraram por volta das 15h em frente ao vão livre do Masp, na Avenida Paulista. o ex-senador Eduardo Suplicy (PT) discursou pedindo o afastamento do presidente Michel Temer e a realização de eleições diretas. A chuva que caiu na capital paulista desde o início da manhã frustrou a expectativa dos organizadores do protesto.

Rio de Janeiro

Um grupo de manifestantes se reuniram na orla da Praia de Copacabana, zona sul do Rio. O ato, além de pedir a renúncia do presidente Michel Temer, protestava pela saída do governador Luiz Fernando Pezão. A maioria era de servidores públicos estaduais que protestavam contra o atraso de salários. Durante a tarde, cerca de 200 manifestantes estiveram em frente ao prédio onde mora o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), em São Conrado, na zona sul do Rio.

Belo Horizonte

O protesto convocado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) reuniu cerca de 1,2 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar, na Praça da Liberdade. Outros atos ocorreram em Uberlândia e Juiz de Fora. Em Uberlândia, a ocupação Fidel Castro, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), esteve presente.

João Pessoa

A orla da capital da Paraíba começou a receber os primeiros manifestantes de movimentos sociais logo pela manhã, com concentração no Busto de Tamandaré, Praia de Tambaú.

Natal

O movimento na capital do Rio Grande do Norte foi convocado por movimentos sociais e líderes de entidades sindicais. Eles se concentraram na Praça das Flores, por volta de 9h, pedindo a renúncia de Temer. Segundo os organizadores do evento, mais de 2 mil pessoas desceram a Ladeira do Sol em defesa de "diretas já".

Curitiba

Pelo menos 500 pessoas saíram em protesto pelo fim das reformas trabalhista e da Previdência, austeridade nas leis municipais e o afastamento do presidente Michel Temer. Convocados pela Frente Brasil Popular e a Frente de Resistência Democrática, os manifestantes se concentraram, por volta das 14h30, na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. O local foi ponto de encontro do ato pró Lula no último dia 10. De lá, marcharam até a Câmara Municipal, e o ato acabou por volta das 16h30. A PM não confirmou o número de manifestantes.

Belém

No Pará, a concentração ocorreu na praça da República, centro da capital. Representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de movimentos sociais discursaram no local portando cartazes e bandeiras vermelhas contra o Michel Temer.

Fortaleza

Na capital cearense, os manifestantes se reuniram por volta das 15h no Aterro da Praia de Iracema. Outro ato teve início às 17 horas com cerca de 5 mil pessoas na Beira Mar, segundo os organizadores do evento. Em Crato, o ato se concentrou na Igreja Seminário São José.

Recife

Na capital pernambucana, os manifestantes se concentraram na Praça do Marco Zero, centro da cidade, às 13h. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, um "adesivaço" tomou conta da cidade e foram colados 300 adesivos em carros e motos.

