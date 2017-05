Manifestação no Rio reúne pelo menos 150 pessoas

Um grupo com pelo menos 150 manifestantes começou um ato às 15h30 contra o presidente Michel Temer em São Conrado, na zona sul do Rio. Eles se concentraram na estação de metrô da Rocinha e estão indo em passeata até o prédio do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), que fica a cerca de 500 metros do local. O parlamentar é o próximo na linha de sucessão de Temer.

Os manifestantes carregam bandeiras de partidos de esquerda, como PSOL e PCB, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), além de faixas de movimentos sociais. Aos gritos de "Fora Temer", o grupo pede por Diretas Já.

