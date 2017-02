Amamsul parabeniza indicação de Moraes, mas defende juiz de carreira no STF

A Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul parabenizou o ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes, indicado para ocupar a vaga deixada no Supremo Tribunal Federal, com a morte de Teori Zavascki, em acidente de avião. Para o presidente da Amamsul, Fernando Cury, a indicação seguiu critérios técnico e político e não cabe julgar.

Cury está em Brasília onde participa de uma reunião da Associação Nacional dos Magistrados e adiantou que a escolha de Moraes no quesito técnico deve-se ao fato de sua experiência jurídica. Na questão política, a indicação acompanhou o fato de ele ser ministro da Justiça e alguém ligado ao presidente Michel Temer.

“A posição das associações de Magistrados do país, sempre defendida, é que para ocupar o cargo na suprema Corte do Brasil, reivindicamos que seja um jurista. Afinal, atualmente só existem dois juízes de carreira no Supremo”, defende Cury.

Entretanto, o presidente Michel Temer optou por indicar o ministro da Justiça, usando a prerrogativa que a Constituição lhe dá de indicar um cidadão brasileiro, maior de 35 anos e com notável saber jurídico e reputação ilibada. “O ministro Alexandre de Moraes tem todas essas qualidades”, finalizou Cury.

