Mais uma vitória: Coronel David articula e Governo publica resultado do TAF da PM/BM de MS

Após muita luta, diálogo e articulação, o deputado estadual Coronel David (PSL), cumpriu mais um compromisso com os candidatos do concurso da Polícia, Bombeiro Militar e com a população de Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado publicou na manhã desta quarta-feira (30), o resultado do TAF (Teste de Aptidão Física), bem como o resultado dos recursos administrativos dos concursos de Soldado da Polícia Militar, Bombeiro Militar e Oficiais.

“Estou comprometido com os candidatos do concurso da Polícia Militar e Bombeiros desde o início do certame, por isso me senti na obrigação de atuar mais uma vez na articulação junto à SAD (Secretaria de Administração) e junto ao Governo do Estado pela sequência desta fase. Agora vamos batalhar pela convocação dos candidatos aprovados para realizar o curso de formação, reforçando ainda mais a segurança pública de Mato Grosso do Sul”, frisou Coronel David.



De acordo com o representante dos candidatos aprovados no concurso PM/BM de MS, Marcos Vinícius Pereira Nogueira, a articulação do deputado Coronel David foi fundamental na publicação desta etapa do concurso. “Agradeço muito o apoio do deputado estadual Coronel David que sempre esteve conosco, foi correto, teve palavra e abraçou a nossa causa desde o início. Agora é continuar a articulação para que o curso de formação seja realizado o quanto antes, reforçando o quadro de militares em MS, oferecendo mais segurança à nossa população”, disse Nogueira.