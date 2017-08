Mais de 12 mil pessoas devem participar do desfile Cívico em 26 de agosto

No dia do evento, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditará a Rua 14 de julho da Avenida Mato Grosso até a Rua 7 de setembro / Reprodução

O tradicional Desfile Cívico para homenagear o aniversário de Campo Grande contará com a participação de 65 entidades, no próximo sábado, dia 26 de agosto quando a Capital completará 118 anos.

Antes da realização do desfile, às 5h30, haverá a Alvorada Festiva na Esplanada Ferroviária. Já às 6 horas na Rua 14 de julho com Avenida Afonso Pena será realizada a Corrida do Facho 2017.

A partir das 8 horas, a Rua 14 de Julho será a passarela de associação de moradores, clubes, federações, escolas, bandas municipais e também de cidades do interior de Mato Grosso do Sul que decidiram parabenizar a Capital morena.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) estima que, ao todo, aproximadamente 12 mil pessoas participem do desfile neste dia 26. No dia do evento, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditará a Rua 14 de julho da Avenida Mato Grosso até a Rua 7 de setembro. Trecho da Avenida Calógeras até a Rua 13 de maio, que atravessa a Rua 14 também estarão fechados.

Veja abaixo a relação das entidades que participarão do Desfile Cívico:

Banda Municipal Maestro Ulisses Conceição Recanto da Criança Associação dos Moradores do Bairro Paulo Coelho Machado Associação Tagarela knicia Studio Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos Cotolengo Sul-Mato-Grossense Associação Juliano Varela Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande-MS (APAE)/ Centro de Educação Especial Girassol Associação Pestalozzi de Campo Grande Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado Subsecretaria de Políticas para Mulher Lions Clube Internacional Comunidade Nipo-brasileira Colégio Militar de Campo Grande Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles Grupo Escoteiros do Brasil Escola Municipal Antônio José Paniago Federação de Jiu-Jitsu Instituto Cultural e Musical Leão de Judá Galera do Patins Campo Grande-MS Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Professor Domingos Veríssimo Marcos Mihin – Aldeira Bananal Secretaria Municipal de Assistência Social Escola Municipal Oneida Ramos Sociedade Esperanto Mato Grosso do Sul Secretaria Municipal de Educação Escola Municipal Maria Lúcia Passarelli Novo Futebol Clube Força Jovem Escola Municipal de Tempo Integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Bastos Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Querência Escola Estadual Amando de Oliveira Legião da Boa Vontade Banda Marcial Municipal de Inocência Associação Colônia Paraguaia no Estado de MS Instituto Mirim de Campo Grande Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes Igreja Quadrangular Escola Municipal Professor Plínio Mendes dos Santos Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore Banda de Música Municipal de Sidrolândia Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Instituto Manoel Bonifácio Associação Internacional dos Poetas Associação Brasil SGI Embracon Jacaré Moto Clube Associação Grêmio Cultural – A Fúria do Tigre – Projeto Tocar Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro do MS Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande Supermercados Comper Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais Indústria e Comércio de Bebidas Funada Fort Atacadista Motors Vivo Moto Clube do Brasil Clube de Colecionadores de Veículos Antigos Pantanal Associação Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados Chevett Clube Campo Grande Opala Clube 376 Club Golf Club MS Eucatur Associação Kaveiras Nômades Motos e Triciclos Clube Guarda Civil Municipal Bombeiros Civil Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Corpo de Bombeiros Militar Base Aérea de Campo Grande Comando Militar do Oeste.

