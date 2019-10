Mais de 2 toneladas arrecadas na 1ª Corrida da ALEMS são doadas a entidades

Três entidades que beneficiam famílias sul-mato-grossenses receberam nesta quarta-feira (30) mais de 2 toneladas de alimentos arrecadados e doados pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), advindos das inscrições de 1.010 pessoas que participaram da 1º Corrida da ALEMS.

O evento promovido no último domingo (27), em alusão aos 40 anos do Legislativo, teve como inscrição simbólica dois quilos de alimentos não perecíveis que foram doados hoje à Cotolengo/MS, Instituto Semear mais com Cristo e Hospital Nosso Lar.

Durante a sessão ordinária, o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), detalhou os itens arrecadados: 720kg de açúcar, 642kg de arroz, 228kg de feijão, 186kg de farinha de trigo, 172,5 de macarrão, 33 litros de óleo, 15kg de sal, 10,5kg de fubá, 6kg de farinha de mandioca, 9kg de outros (sardinha, leite, milho, ervilha, tapioca e café).

“Quero agradecer a votação unânime dos deputados em prol da realização da 1ª Corrida, que foi um sucesso e já vamos nos organizar para repetir ano que vem e poder ajudar mais pessoas com os alimentos, como os que estamos repartindo hoje, às três entidades de forma igualitária”, ressaltou o presidente Paulo Corrêa.

Os representantes das três instituições foram recebidos no plenário para assinatura do termo de doação. Em nome da Cotolengo, o padre Valdeci Marcolino disse que os alimentos vão beneficiar as 160 pessoas com deficiência cerebral grave atendidas. “Toda doação é muito importante para nós, principalmente de alimentos, para melhorar a qualidade do que é oferecido às pessoas entre três e 43 anos que são atendidas”, afirmou.

Em nome do Hospital Nosso Lar, o diretor-geral Enier Guerreiro da Fonseca disse que a doação será muito bem-vinda. “Atendemos 130 pacientes e temos quase 200 funcionários. Nosso consumo de alimentação é muito grande e essa doação veio em boa hora para diminuir nosso custeio”, agradeceu.

Para o presidente da Semear mais com Cristo, Ronaldo Domingues da Silva, a corrida da ALEMS foi “uma excelente iniciativa”. “Os deputados estão de parabéns por promover a corrida. Nós que atuamos no nicho da saúde, incentivar o esporte é sempre muito bom. Atendemos mais de 700 famílias com quadros de dependência com drogas e álcool. Vamos usar para alimentar os que estão em recuperação e doar àquelas famílias mais necessitadas”, explicou.

A 1ª Corrida da ALEMS ocorreu no Parque dos Poderes e também distribuiu troféus e medalhas – confira como foi clicando aqui.