Mais asfalto: Governo lança mais licitações para pavimentar vias urbanas

Com o compromisso de levar mais infraestrutura para os municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado investe forte em pavimentação de vias urbanas. Foi lançado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (15), mais quatro licitações que contemplarão com asfalto e drenagem os municípios de Caracol, Nioaque, Douradina e Figueirão.

De acordo com o setor de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), os investimentos nos quatro municípios podem chegar a R$ 3.495.495,74. Em Douradina está prevista a pavimentação de diversas ruas e as obras estão orçadas em R$ 1.713.340,24 milhão. Já em Figueirão, a pavimentação e drenagem na avenida Presidente Juscelino Kubitschek e das ruas Assis, Furtado e Amorim, devem receber investimentos de até R$ 598.694,97 mil.

O município de Caracol, que deve ser beneficiado com quase R$ 1 milhão em investimentos divulgados ontem, também terá asfaltada as ruas João Loureiro e Cuiabá. A obra está orçada em R$ 703.553,10 mil. E em Nioaque, receberão asfalto de drenagem as ruas Coronel Camisão e Alexandre Daruj, com investimentos que podem chegar a R$ 479.907,43.

Confira as datas e horários das tomadas de preço das licitações na pagina 35 do DOE.

Asfalto em Aparecida do Taboado

Também publicado no DOE de hoje, o resultado da licitação para pavimentação asfáltica do bairro Jardim Primavera, em Aparecida do Taboado.

A obra será executada pela empresa HSP Menezes Construçoes Eirelli, com investimentos de R$ 692.391,10.