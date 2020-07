Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não é a favor do veto de Bolsonaro quanto ao uso obrigatório de máscaras

O presidente vetou o uso obrigatório da máscara respiratória em alguns locais, como escolas, igrejas e presídios - (Foto: Sergio Lima/AFP)

Com a pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras respiratórias em público é apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das mais importantes medidas de prevenção.

No entanto, com mais de 1,8 milhão de casos confirmados e 70 mil mortes no País, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomou uma medida polêmica em relação ao enfrentamento da Covid-19. O presidente, que recentemente foi diagnosticado com Covid-19, vetou da Lei nº 14.019/2020, sancionada pelo Congresso em 3 de julho e que torna obrigatória o uso da máscara em lugares públicos, trechos que, na prática, desobrigam a utilização do equipamento em locais como igrejas, comércio e escolas, além de, posteriormente, dispensar a exigência nos presídios e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. O argumento é de que o dispositivo do texto era muito abrangente e poderia configurar “violação de domicílio”. O próprio Bolsonaro é resistente ao uso das máscaras e já apareceu diversas vezes sem o item de proteção. A obrigatoriedade do uso foi mantida em transporte público coletivo, veículos de transporte, como aplicativos e táxis, além de ônibus, aviões e embarcações

Na enquete realizada desde o último dia 4, e encerrada hoje (11), o portal A Crítica quis saber: “Você é a favor do veto do presidente Bolsonaro em relação ao uso obrigatório de máscaras respiratórias em locais como igrejas, comércio, escolas e presídios?”

O resultado apontou que 80% dos leitores não são favoráveis, já 20% concordam com o veto do presidente.

Nova enquete

O governo liberou o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até 1.045 por trabalhador como auxílio financeiro para trabalhadores na pandemia. O calendário do saque FGTS foi organizado com base no mês de aniversário do trabalhador, para evitar aglomerações nas agências bancárias.

A nova enquete quer saber: “Como você pretende gastar o saque emergencial do FGTS?”