Maio Laranja contra o abuso sexual infantil é tema do programa Considerações

Programa aborda campanha Maio Laranja

O mês de maio acende o alerta para o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, mal que ocorre na sociedade dentro ou fora do período de isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. O tema é debatido no programa Considerações da TV ALEMS.

Para discutir o assunto, participam do Considerações o deputado Herculano Borges (Solidariedade), autor da Lei 5.118, de 2017, que inclui no calendário estadual a campanha Maio Laranja, cujo objetivo é fomentar os debates sobre políticas públicas voltadas à prevenção e acolhimento das vítimas de abuso. Além dele, também participam a psicanalista Viviana Vaz, que além de autora do livro “Infância amputada – o cuidado de vítimas de violência sexual e prostituição”, é fundadora e coordenadora do Projeto Nova que assiste vítimas de abuso e exploração sexual; e a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA ), Marília de Brito Martins.

O programa Considerações, apresentado por Maurício Picarellli, será exibido na grade de programação da TV ALEMS, em horários livres no (canal 9 da NET), e no canal do YouTube da ALEMS.