Maio Laranja: Comunicação da ALEMS lança ebook com história infantil

Ebook lançado para distribuição gratuita e combate ao abuso sexual infantil - (Foto: Divulgação)

“Diálogo e informação”. Entre os profissionais que trabalham com atendimento de crianças e adolescentes, isso é importante para incentivá-los a denunciarem casos de abuso sexual. Foi pensando nisso que a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) resolveu inovar e criar um material direcionado ao público principal da Campanha Maio Laranja: as crianças. A partir do trabalho de uma jornalista e uma ilustradora da Casa de Leis, com a ajuda de duas psicólogas, está sendo lançado hoje (20) o ebook “Capivarinhas não são sozinhas - uma história de amizade”.

O material foi produzido por profissioais da Gerência de Mídias Sociais e as psicólogas Taiana Rondon e Anna Priscila Benevenuto colaboraram, fazendo a revisão do conteúdo para aprovar a didática na abordagem do tema.

Psicóloga, psicopedagoga e especialista em Gestalt-terapia Infantil, Taiana Rondon aprovou a forma e a temática. “Este é um tema que os pais têm dificuldade na abordagem, porque envolve sexualidade, então crianças pequenas podem fazer muitas perguntas. Um material assim incentiva a conversa sobre partes do corpo e é importante até para a interação entre a família. Ao final, as crianças podem até fazer outros desenhos, além dos sugeridos e dialogar com os pais”, afirmou a psicóloga.

Ela explicou que o material pode ser utilizado de diferentes maneiras. “No atendimento clínico, se os pais vierem com a desconfiança, com essa queixa relacionada ao abuso sexual, podemos utilizar uma cartilha assim. Já como forma de prevenção, o material pode ser usado em escolas e em casa, com os pais usando a história para passar uma mensagem de cuidado”, explicou.

A iniciativa, pela publicação da história, faz parte do apoio da Casa de Leis, com o presidente Paulo Corrêa (PSDB), à Campanha Maio Laranja, instituída pela Lei 5.118 de 2017 de autoria do deputado Herculano Borges (Solidariedade), que visa o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no estado de Mato Grosso do Sul.

Para aproximar o público infantil do Estado, foram criados personagens lúdicos inspirados na fauna sul-mato-grossense.

Clique aqui para baixar gratuitamente o ebook com a história infantil “Capivaras não são sozinhas – Uma história de amizade”.