Maio Laranja: Ações de combate à violência sexual infantil são debatidas no Considerações

A grade de programação da TVALMS desta segunda feira (6) traz no programa Considerações, a partir das 18h06, o tema Maio Laranja, que simboliza o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Mato Grosso do Sul é apontado como um dos líderes no ranking de denúncias, ocupando o 2º lugar. Cerca de 1.670 denúncias de violações, dentre elas exploração e abuso sexual, foram recebidas pelo Disque 100 ao longo de 2017 e 2018. E os números nacionais apontam que uma criança é abusada a cada 11 minutos e apenas 2% dos casos são formalizados com denúncias.

Para discutir o assunto, participam do Considerações o deputado Herculano Borges (SD), autor da lei 5.118, de 2017, que inclui no calendário estadual o mês Maio Laranja, cujo objetivo é fomentar os debates sobre políticas públicas voltadas à prevenção e acolhimento das vítimas de abuso; a psicanalista Viviana Vaz, que além de autora do livro Infância Amputada – o cuidado de vítimas de violência sexual e prostituição, é fundadora e coordenadora do Projeto Nova, que assiste vítimas de abuso e exploração sexual; e a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Marília de Brito Martins, que reforçou o trabalho da Polícia Civil no atendimento dispensado às vítimas.

O programa Considerações, apresentado por Maurício Picarelli será exibido na grade de programação da TV ALMS, em horários livres no (canal 9 da NET) e também estará disponível no canal do YouTube e no canal TV Assembleia do site oficial da Casa de Leis.