Maia vai decidir sobre deputado-presidiário

A Câmara ainda não decidiu o que fazer com o mandato do deputado Celso Jacob (PMDB-RJ), atualmente no isolamento da Penitenciária da Papuda, após ser flagrado com alimentos escondidos na roupa. Caberá ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidir se convoca o suplente ou se deixa a Câmara com 512 parlamentares até que a Justiça libere o deputado a retomar suas atividades fora do presídio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.