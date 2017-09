Maia recebe parlamentares e cineastas em reunião no Planalto

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, chegou no final da manhã desta terça-feira, 19, Ao Palácio do Planalto e incluiu um compromisso que não estava previsto anteriormente em sua agenda. Maia receberá a deputada Jandira Feghali, acompanhada de parlamentares e cineastas. Na véspera, Maia, já na cadeira de presidente em exercício, também recebeu o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.

De acordo com a lista divulgada pelo Planalto, participam do encontro, além de cineastas e artistas, os deputados Chico D'Angelo, Benedita da Silva, Margarida Salomão e Paulo Teixeira. Também estarão os senadores Humberto Costa, Paulo Rocha, Tião Viana e Vanessa Grazziotin. Entre os artistas, estão nomes como Antonio Pitanga, Paulo Miklos e Paulo Ricardo.

Além do compromisso com parlamentares e artistas, Maia vai dedicar boa parte de sua agenda desta terça para atender políticos do Rio de Janeiro, seu Estado natal e reduto eleitoral.

Veja Também

Comentários