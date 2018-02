Maia reafirma data para votar reforma da Previdência mesmo sem votos garantidos

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje (6) que trabalha para conseguir os votos para aprovação da reforma da Previdência no dia 19 de fevereiro. “Não vou mentir para a sociedade: hoje não tem 308 votos. Agora, o Brasil é um país em que as coisas mudam com tanta rapidez. Quem sabe a gente consegue, depois do carnaval, todo mundo descansando um pouquinho, construir uma maioria para aprovar aquilo que for possível”, disse o deputado, após participar de reunião com o prefeito João Dória, na sede da prefeitura, no centro da capital paulista.

Maia negou que esteja contra a aprovação da reforma e pediu paciência. “Tenho clareza da minha posição. Não escondo de ninguém que sou a favor e acho que é único caminho que o Brasil tem para voltar a gerar empregos nesse país. Se a gente quer fazer a coisa séria, vou continuar defendendo. Agora a construção da maioria é lenta, porque nós temos hoje uma sociedade que ainda não compreendeu que a reforma do regime geral do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social] é positiva. Ela compreendeu a do serviço público”, apontou.

João Dória destacou que a proposta de reforma da Previdência do município, que está na Câmara de Vereadores, foi tema da reunião. “Espero que possam obter resultados positivos para que a Previdência do município seja bem implantada e garanta recursos para que a cidade de São Paulo tenha possibilidade de investir e priorizar a área social”, defendeu. Maia avaliou que o modelo de fundo próprio é o caminho mais adequado. “Que a Previdência seja um fundo que gere as condições de ter a sua estabilidade e o Tesouro não fique a transferir recursos para esse fundo”, declarou.

Eleições

Maia confirmou que o debate eleitoral também foi pauta do encontro. “O que tenho dito a todos é que o nosso partido Democratas não vai fazer nenhum tipo de ligação da eleição regional, da nacional. Nós entendemos que o projeto político regional é separado”, declarou. Ele destacou que a relação entre o Democratas e o PSDB em São Paulo é uma relação natural. “Essa separação dos dois processos é para que nenhum precise contaminar o outro”, destacou.

O deputado avaliou que o cenário político está aberto para que os partidos decidam sobre projetos e candidatos majoritários. “Tirando o presidente Lula, não há nenhuma candidatura hoje consolidada, então, se nós deixarmos que os diretórios regionais decidam os seus projetos, acho que o DEM tem condição de tentar viabilizar o seu projeto nacional também”, disse Maia, sem confirmar que poderá sair candidato à Presidência da República. “O partido vai decidir a partir de março. Agora, estou focado na pauta da Previdência”, apontou.