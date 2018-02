Maia lança na Câmara Observatório da Intervenção na segurança pública do Rio

O observatório também deverá estimular a elaboração de propostas para os problemas diagnosticados, incentivar institutos de pesquisa e universidades a produzirem estudos e avaliações da situação de violência - Foto: Gazeta Online

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), lançou hoje (28), no Congresso, o Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O deputado já havia lançado o observatório no Rio de Janeiro e hoje na Câmara oficializou a criação do órgão com o lançamento do portal que trará informações sobre o trabalho de fiscalização da intervenção federal.

“Essa sendo a primeira intervenção da Constituição de 88, acho que o papel da Câmara é exatamente de fiscalizar, propor, esse é o objetivo do nosso Observatório. Que ele possa acompanhar o planejamento que foi apresentado, que a gente possa trabalhar em todas as áreas”, disse Maia.

O projeto vai funcionar até 31 de janeiro de 2019. Neste período, deve monitorar dados e informações referentes à segurança pública no Rio de Janeiro. O observatório também deverá estimular a elaboração de propostas para os problemas diagnosticados, incentivar institutos de pesquisa e universidades a produzirem estudos e avaliações da situação de violência.

Antes do lançamento, o presidente da Câmara recebeu o ministro Raul Jungmann, que assumiu ontem (28) o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Maia não participou da cerimônia de posse no Palácio do Planalto.