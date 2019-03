Maia faz apelo para que troca de críticas com Bolsonaro acabe

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez um apelo para que a troca de farpas com o presidente Jair Bolsonaro e as críticas que vêm do Executivo contra sua pessoa cessem e que os poderes passem a focar seus esforços na recuperação da economia do País. "Faço um apelo ao presidente de que pare, chega", disse Maia ao deixar a sessão do parlamento que aprovou projeto que permite divórcio imediato em caso de violência doméstica e debateu medida sobre partidos políticos.

"Que o presidente peça para o entorno parar de criticar; pare de criticar. Vamos governar. Eu a Câmara e ele, o País. Chega", pediu. "É natural que quando se faz uma crítica tenha uma reação, mas vamos parar. Vamos cuidar do Brasil que está precisando; são 12 milhões de desempregados, não é brincadeira", afirmou.

Ele ressaltou que com os embates quem mais perde é o País. "Eu acho que o Brasil perde, a bolsa tá caindo, a expectativa dos investidores está diminuindo", disse.

"Daqui para frente, eu não respondo mais nenhuma gracinha, nenhuma insinuação nada", disse. "O que a gente precisa é que ele trabalhe, o Brasil precisa da reforma", afirmou. "Só vou ter uma pauta com vocês (imprensa) que é a Previdência", disse ao deixar o Congresso.