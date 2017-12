Maia e Kassab deixam Palácio da Alvorada após almoço com Temer

Em meio aos esforços para aprovação da reforma da Previdência no Congresso, o presidente Michel Temer almoçou, na tarde deste domingo, 3, com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.

O almoço, no Palácio da Alvorada, também contou com a presença do senador Ciro Nogueira (PP-PI), do deputado federal Maurício Quintella (PR-AL) e do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O ministro e os parlamentares deixaram o Alvorada há pouco, sem falar com a imprensa.

Na noite de hoje, Temer voltará a se reunir com Maia e com outros parlamentares, desta vez em um jantar na residência oficial do presidente da Câmara.

No sábado, dia 2, durante evento do "Minha Casa, Minha Vida", em Limeira (SP), Temer afirmou que no fim da próxima semana o governo deve definir se tem ou não votos para aprovar a reforma na Câmara dos Deputados. Segundo ele, o governo fará "o possível e o impossível" para votar.