Maia diz que vitória de Bolsonaro se deu em ambiente de polarização e fake news

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira, 24, em Londres que foi num ambiente de uso intensivo das redes sociais e de polarização - não apenas no Brasil, como em todo o mundo - que Jair Bolsonaro foi eleito presidente. "Era um ambiente de muitas fake news", afirmou durante palestra no Brazil Institute, do King's College.

Para Maia, o Brasil saiu das eleições de 2018 com um resultado que, de alguma forma, converge com alguns outros eventos que ocorreram no mundo, como a eleição norte-americana, que levou Donald Trump ao poder, e o Brexit, como é chamada a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

"É um caminho de viralizar o ódio contra as instituições democráticas. Não é apenas no Brasil. Na Europa, Espanha é um exemplo disso, talvez também o Brexit, e, nos Estados Unidos, também a eleição", citou.

A grande questão, segundo o presidente da Câmara, é que a intenção de votações como esta é a de "tirar algo do lugar", mas há uma dificuldade de se colocar algo que possa substituir o sistema concretamente. "É nesse ambiente que o presidente Bolsonaro e o Parlamento atual vencem a eleição", finalizou.