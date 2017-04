Maia defende julgamento da chapa Dilma-Temer até o meio do ano

Aliado de primeira hora do presidente Michel Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse esperar que o julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer ocorra até meados deste ano. "A indefinição é o pior dos mundos. O Brasil não pode ficar um ano nessa dúvida", declarou Maia ao chegar nesta terça-feira, 4, ao seu gabinete.

Mais cedo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu ouvir mais testemunhas no processo que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer e também acatou pedido da defesa da presidente cassada por mais cinco dias de prazo para alegações finais. Com isso, a fase de coleta de provas foi reaberta e o julgamento que pode gerar a cassação de Temer e a inelegibilidade do peemedebista e da petista foi adiado sem um prazo definido para ser retomado.

Como adiantou o Broadcast Político na última sexta-feira, dia 31 de março, o Palácio do Planalto já contava com o adiamento do julgamento. Nesta terça, Maia elogiou a decisão do TSE em garantir novos prazos. "Acho que estava muito cedo para votar um relatório muito extenso", declarou o deputado.

O deputado disse esperar que o TSE tome uma decisão "lá na frente" e que o tema seja encerrado definitivamente. Ele defendeu a separação das prestações de contas de Dilma e Temer. "Acredito que é muito claro que se o presidente Michel Temer teve a prestação de contas separada, não pode ser punido pelos erros da campanha da presidente Dilma", disse.

