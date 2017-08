Maia dá início ao encaminhamento para partidos orientarem votos de bancadas

Ordem de votação por estado no plenário da Câmara

O plenário da Câmara avança no processo de votação do parecer que pede o arquivamento do processo que abertura de investigação contra o presidente Michel Temer. Sob obstrução dos oposicionistas ao governo, Maia deu início ao encaminhamento dos votos dos partidos.

Depois que cada liderança orientar o voto de suas bancadas, cada deputado presente no plenário será chamado nominalmente e deve declarar seu voto no microfone. A chamada será alternada entre os parlamentares representantes dos estados das regiões Norte e Sul.

Segundo simulação feita pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara, os primeiros deputados chamados para votação são os oito que representam o estado de Roraima, em seguida falam os 31 deputados do Rio Grande do Sul, e assim por diante.

Os deputados de cada estado serão chamados por ordem alfabética. O primeiro a votar por Roraima será Abel Mesquita Jr (DEM-RR).

A ordem de votação por estado é a seguinte: Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Goiás, Distrito Federal, Acre, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, e, por último, Alagoas.

Veja a ordem de votação com número de deputados em cada estado:

