Maia chega à embaixada do Brasil em Portugal para almoço

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acaba de chegar à residência oficial da embaixada do Brasil em Portugal. Dentro de uma van que já havia trazido parlamentares ao local cerca de meia hora antes, ele não parou para falar com a imprensa. Maia e sua comitiva composta por deputados terão um almoço com o corpo diplomático do Brasil na capital lusitana capitaneado pelo embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado.

A residência do embaixador é uma das maiores em Restelo, um bairro de mansões em Lisboa, que em sua maioria abriga outras embaixadas de vários países. À tarde, o presidente faz uma palestra de encerramento do IV Seminário Internacional de Direito do Trabalho, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). Amanhã ele tem agenda privada na cidade e embarca de volta ao Brasil no domingo.

Portugal é o último país de uma polêmica viagem que Maia realiza desde a noite do dia 27 de outubro, sexta-feira. No sábado, ele chegou a Tel Aviv, onde começou o roteiro por Israel, Palestina, Itália e, agora, Portugal.