Maia cancela agenda em São Paulo e Rio e fica em Brasília nesta sexta-feira

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cancelou os compromissos que teria nesta sexta-feira, 8, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A assessoria de Maia não informou o motivo e disse que o deputado permanecerá em Brasília, sem agenda pública. Inicialmente, o presidente da Câmara participaria de um almoço promovido pela Cosan, em São Paulo e de um seminário sobre água no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).