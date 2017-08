Maia anuncia início do processo de votação da denúncia no Plenário

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu a votação sobre o parecer do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer.

Havia cinco requerimentos na Mesa pelo adiamento da votação, mas Maia os colocou em bloco para votação do Plenário, que os rejeitou em votação simbólica, sob o protesto dos deputados da oposição.

Com o começo do processo votação do parecer, os deputados a favor e contra o arquivamento da denúncia contra Temer irão se revezar na tribuna. Após essa fase, os líderes encaminharão os votos de seus partidos e a votação, enfim, ocorrerá por chamada nominal, em ordem alfabética segundo as bancadas estaduais, alternando as Unidades da Federação do Norte e do Sul.

