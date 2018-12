Magistrados discutem preocupações da categoria com Bolsonaro

Tânia Regô/Agência Brasil

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu hoje (20) pela manhã, no Rio de Janeiro, a visita do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jayme de Oliveira. Ele e um grupo de juízes apresentaram as preocupações com projetos de lei que envolvem a magistratura.

"Não tratamos de nenhuma pauta específica porque não é o momento adequado. O que viemos fazer foi mostrar as preocupações e os projetos que existem no Congresso, que são muitos, mas nada em especial", afirmou o magistrado.

A visita ocorreu no dia seguinte à decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a soltura dos condenados em segunda instância. Horas depois, o presidente da Corte, Dias Toffoli, revogou a medida.

Na conversa com Bolsonaro, Jayme de Oliveira disse que há vários projetos em discussão e citou a proposta de fixar um tempo de mandato para ministros do Supremo. Segundo ele, AMB não apresentou um pedido específico. "O presidente assume em janeiro e, aí sim, vamos procurá-lo e levar algumas pautas a ele."

Jayme de Oliveira acrescentou ainda que o presidente eleito demonstrou disposição em conhecer e ouvir propostas. Além dos juízes, Bolsonaro recebeu hoje evangélicos norte-americanos e o ativista dissidente do governo cubano Orlando Gutierrez-Boronat, com quem, segundo assessoria do presidente, "foi discutida a libertação de Cuba".