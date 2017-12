Maggi fica no governo até abril e pode disputar vaga no Senado

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse ao Broadcast Agro, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que sairá do governo apenas na data da desincompatibilização para as eleições de 2018, em abril. Ele descartou a possibilidade de concorrer ao governo de Mato Grosso, mas disse que pode tentar o Senado. "Eu vou sair na data da desincompatibilização, 4 ou 6 de abril é meu último dia. O governo (de Mato Grosso) eu já descartei totalmente; se for disputar, vou disputar uma vaga no Senado, só isso."