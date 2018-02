Maggi diz que comunicará decisão sobre futuro eleitoral no dia 26

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta quinta-feira, 22, ao Broadcast Agro (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que na segunda-feira, 26 anunciará oficialmente a decisão sobre seu futuro eleitoral. Ele dará entrevista coletiva em Cuiabá (MT).

Segundo o ministro, a decisão de não se candidatar à reeleição ao Senado ou a qualquer cargo público em 2018 e a eventual permanência no cargo até o final do mandato não serão assunto da reunião que terá nesta quinta, às 15h30, com o presidente Michel Temer (MDB), no Palácio do Planalto. "Tenho várias pautas que discutir com ele (Temer)", afirmou.

No domingo passado, o ministro e senador licenciado pelo PP de Mato Grosso comunicou a familiares e apoiadores políticos mato-grossenses que desejava não ser candidato à reeleição e, portanto, permaneceria no cargo até o final do mandato.

Assim, em 2019, ele voltaria à vida privada no comando da Amaggi, um dos maiores conglomerados do agronegócio brasileiro. O Broadcast Agro apurou que, durante a semana, Maggi relatou a mesma decisão de permanecer no cargo a secretários e assessores próximos do Ministério da Agricultura.