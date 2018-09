Madonna entra em campanha contra Bolsonaro

Um dos ícones da música mundial, a cantora americana Madonna publicou uma foto em suas redes sociais com os dizeres #EleNão nesta sexta-feira, 28. A publicação faz referência ao movimento de mulheres unidas contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas de intenção de voto nas eleições 2018.

A postagem foi feita nos "stories" do Instagram da artista, que tem 12,1 milhões de seguidores. Stories são mensagens que duram 24 horas e podem ser deletadas.

Na imagem, a cantora aparece com uma fita na boca com a palavra "freedom", que significa liberdade. A publicação tem, ainda, as frases: "#EleNão vai nos desvalorizar", "#EleNão vai nos oprimir" e "#EleNão vai nos calar".

As mulheres hoje representam 52% do eleitorado brasileiro e, segundo analistas, devem ser decisivas para o resultado da eleição. A postagem da artista norte-americana foi feita um dia antes do protesto marcado em diversas cidades do Brasil e ao redor do mundo, em países como Argentina e Estados Unidos, contra Bolsonaro

Pesquisa CNI/Ibope mostrou que o índice de rejeição ao deputado do PSL chegou a 50% entre as mulheres.