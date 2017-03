Lula volta a dizer que não disputará a presidência do PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer à direção nacional do PT, nesta quinta-feira, 23, que não vai disputar a presidência do partido. Desde que a possibilidade surgiu, no fim do ano passado, Lula já mudou de posição pelo menos três vezes, mas agora dirigentes do partido acreditam que a decisão seja definitiva.

Setores da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB), que pressionavam Lula a aceitar a presidência do partido já começaram a trabalhar o nome do ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha como candidato à sucessão de Rui Falcão.

Este grupo é encabeçado pelo presidente do diretório estadual do Rio de Janeiro, Washington Quaquá, e decidiu se antecipar à decisão de Lula para brecar o avanço do senador Lindbergh Farias (PT-RJ), candidato à presidência do partido pelo Muda PT, grupo que reúne as cinco maiores correntes da esquerda petista.

O nome de Padilha, no entanto, enfrenta oposição do núcleo dirigente da CNB, que ainda pretende insistir com Lula mas articula a candidatura do tesoureiro do partido, Marcio Macedo.

