Lula telefona para Dilma e expressa "sentimentos" pela morte de Carlos Araújo

No Rio desde sexta-feira para participar de atos políticos, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou, hoje, por telefone com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) "expressando sentimentos e solidariedade" por conta da morte de seu ex-marido e ex-deputado Carlos Araújo. O ex-parlamentar pelo PDT morreu na madrugada deste sábado (12) em Porto Alegre.

Lula não deu entrevista sobre o assunto. A informação foi transmitida pela assessoria do Instituto Lula. Ontem, ele e Dilma estiveram juntos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde foi lançado um livro de juristas sobre o processo em que o ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mês passado.

Mais cedo, neste sábado, Lula fez discurso numa plenária da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na quadra da escola de samba Império Serrano, na zona norte do Rio. Para uma plateia de sindicalistas e militantes, o petista reafirmou sua inocência e disse que vai ganhar as eleições presidenciais de 2018.

Velório

Segundo a assessoria do Instituto Lula, o ex-presidente não irá a Porto Alegre, onde acontecerá o velório de Carlos Araújo. A ex-presidente Dilma já está na capital gaúcha. O corpo do ex-deputado pelo PDT do Rio Grande do Sul começará a ser velado às 15h na Assembleia Legislativa do Estado.

Araújo faleceu no início da madrugada deste sábado. Ele estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia da capital gaúcha desde o dia 25 de julho, devido a um quadro de cirrose. A causa da morte não foi divulgada.

O velório, que será aberto ao público, se estenderá até as 19h. Depois, o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares.

Veja Também

Comentários