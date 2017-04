Lula perde na Justiça ação contra Delcídio e terá de pagar indenização de R$ 225 mil

O juiz Maurício Tini Garcia, de 2ª Vara Cível de São Bernardo do Campo (SP), julgou improcedente a ação em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedia indenização de R$ 1,5 milhão em danos morais ao ex-senador Delcídio do Amaral. A sentença é da última terça-feira (18). O magistrado também condenou o ex-presidente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, que chegam ao valor de R$ 225 mil.

Em seu acordo de delação premiada na Operação Lava Jato, Delcídio afirmou que Lula pediu a ele para evitar que Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, fechasse acordo de colaboração premiada na mesma operação. Lula sustenta que é infundada a acusação de que ele teria tentado obstruir a Justiça.

O conteúdo da delação de Delcídio, destacam os defensores de Lula, foi reiterado pelo ex-senador em diversos veículos de comunicação, inclusive o programa “Roda Viva”, da TV Cultura. Por isso, Lula pediu a indenização milionária.

Segundo a defesa de Delcídio, o ex-presidente usou a ação de danos morais para tentar coagir testemunhas dos fatos investigados na Lava Jato.

“É indubitável que os direitos constitucionais encontram limites nas demais garantias asseguradas na Carta Magna. Aplicando-se tal paradigma ao caso em discussão, é dizer que não há prevalência do direito à honra da pessoa sobre o de petição, de acesso ao Poder Judiciário e ao direito de defesa. O direito à honra é contrabalançado pela responsabilidade nas esferas cível e criminal daquele que supostamente afronte o ordenamento jurídico pátrio”, escreveu o juiz Garcia.

Por fim, segundo o juiz, “não emerge adequado que, por meio de fixação de indenizações protetivas da moral, o Poder Judiciário interfira para desestimular a publicidade de atos de interesse público, mormente quando o ordenamento jurídico vigente disponibiliza ao imputado amplo direito de defesa na esfera criminal e administrativa, com várias instâncias recursais, onde a idoneidade de suas ações políticas, a legitimidade do patrimônio amealhado durante sua vida pública e os sinais externos de sua riqueza e de seus parentes próximos sempre poderão ser objeto de justificativa ou questionamento”.

Veja na íntegra a sentença do juiz:

