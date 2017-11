Lula participará de Congresso do PCdoB neste domingo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará na manhã deste domingo, 19, do 14º Congresso do PCdoB, na capital federal. A informação é do deputado federal Orlando Silva (SP) e foi confirmada pela assessoria de imprensa do petista ao Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado. A presença de Lula era esperada, inicialmente, para este sábado, 18. O ex-presidente, porém, não pode comparecer, adiando a participação para amanhã.

Na abertura do Congresso na sexta (17), o PC do B oficializou a pré-candidatura da deputada estadual gaúcha Manuela D'Ávila à Presidência da República nas eleições de 2018. Em entrevista à imprensa, a parlamentar defendeu o direito de Lula também ser candidato a presidente no próximo ano, mas negou que tenha colocado sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto para ser candidata a vice em uma chapa com o ex-presidente petista.

O evento também deve contar com a presença de outro presidenciável: o ex-ministro cearense Ciro Gomes, que já se lançou pré-candidato a presidente pelo PDT. Neste sábado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também deverá participar do Congresso do PC do B. Apesar de ser da base aliada do atual governo, Maia mantém boa relação com partidos da oposição.