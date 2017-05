Lula: não tive conversas com outros diretores da Petrobras (além de Duque)

Em depoimento ao juiz federal Sergio Moro, no âmbito do processo em que é réu e acusado de ter recebido R$ 3,7 milhões de propinas da OAS do caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não teve conversas com diretores da Petrobras, exceto por uma única vez, em que falou com Renato Duque, ex-diretor de Serviços da estatal.

A conversa com Duque, disse Lula, se deu por "boatos" de que o ex-diretor teria contas no exterior.

"Fiquei puto e pedi ao Vaccari (João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT) que chamasse o Duque para uma conversa", explicou. "Perguntei ao Duque se ele tinha conta no exterior e ele disse que não. Para mim, o assunto acabou aí."

Neste momento, Sergio Moro indagou Lula sobre sua participação em negociações sobre a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. O ex-presidente reduziu sua atuação às conversas iniciais e a uma inauguração de terraplanagem.

O ex-presidente lamentou não ter sido convidado para inaugurações na refinaria em 2014. "Adoraria ter ido a Pernambuco para a inauguração de Abreu e Lima."

