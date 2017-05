Lula é recebido por parlamentares e dirigentes do PT em aeroporto

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido por parlamentares e dirigentes do PT após desembarcar no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na manhã desta quarta-feira, 10. Lula presta depoimento ao juiz Sérgio Moro às 14h.

A ex-presidente Dilma Rousseff, que desembarcou uma hora depois de Lula no aeroporto, por volta das 10h30, também se juntou ao grupo, em uma área externa destinada à aviação executiva. O grupo gravou um vídeo aclamando o petista como "Lula, guerreiro do povo brasileiro". A comitiva saiu do local por volta das 11h, rumo a seus locais de hospedagem.

Do lado de fora do aeroporto, manifestantes contrários ao ex-presidente faziam um protesto, a cerca de 500 metros do terminal. A Polícia Militar fez a segurança do local e, segundo relatos, não houve nenhum confronto.

