Lula e Dilma são esperados por centenas de estudantes em ato na UFRJ

Os ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff são aguardados por centenas de estudantes para um ato que será promovido na noite desta sexta-feira, 11, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Eles devem fazer discurso no auditório da faculdade, que está com lotação máxima.

"Olê, olê, olá, Lula, Lula", gritava o público, à espera dos petistas. Em seguida, emendavam: "Olê, olê, olá, Dilma, Dilma". Mais cedo, foram recolhidas assinaturas para um abaixo assinado contra o impeachment de Dilma. O encontro foi chamado de "Ato Pela Reconstrução do Estado Democrático e de Direito".

À tarde, ocorreu também na UFRJ o lançamento do livro "Comentários a uma Sentença Anunciada - o Processo Lula", sem a presença do ex-presidente.

Além de estudantes e professores, participam do evento integrantes de movimentos sociais e políticos, como o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), os deputados federais petistas Benedita da Silva e Wadih Damous e a vereadora Luciana Novaes.

