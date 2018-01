Lula e Dilma deixam CUT após lançamento de pré-candidatura

Lula e Dilma foram embora antes da reunião acabar - Foto: Ernesto Rodrigues

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff deixaram na tarde desta quinta-feira, 25, a sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), onde ocorreu evento do PT para lançamento da pré-candidatura de Lula a presidente na eleição deste ano.

O evento ocorreu pela manhã e, no período da tarde, as principais lideranças do partido fazem uma reunião fechada para discutir os próximos passos da sigla em 2018. Lula e Dilma foram embora antes da reunião acabar.