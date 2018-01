Lula chega para manifestação em sua defesa em Porto Alegre

Lula desembarcou à tarde na capital gaúcha, sede do TRF-4 e foi recebido por deputados e pelo ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra (PT) - Foto: Gleisi Hoffmann

O ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva chegou na tarde desta terça-feira, 23, à Esquina Democrática, em Porto Alegre, onde será realizada uma manifestação em sua defesa. O ex-presidente terá um recurso julgado nesta quarta-feira, 24, pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), contra a condenação de primeira instância no caso do triplex do Guarujá (SP).

Lula desembarcou à tarde na capital gaúcha, sede do TRF-4 e foi recebido por deputados e pelo ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra (PT). Lula desembarcou num hangar do Aeroporto Internacional de Porto Alegre destinado às empresas particulares de aviação, sem acesso a jornalistas.