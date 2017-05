Lula chega ao prédio da Justiça Federal em Curitiba

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva chegou na tarde desta quarta-feira, 10, ao prédio da Justiça Federal, em Curitiba, para o depoimento ao juiz Sergio Moro. Lula chegou de carro e desceu cerca de 50 metros antes do bloqueio colocado pela Polícia Militar, sendo recebido por manifestantes favoráveis ao petista, que entoavam gritos em sua defesa.

Lula andou entre os manifestantes segurando uma bandeira do Brasil. Após passar pelo bloqueio, Lula acenou para os apoiadores e entrou em um carro para ser conduzido até o local do interrogatório.

Acompanhavam Lula os senadores Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Lindbergh Farias (PT-RJ). O presidente do Instituto do Lula, Paulo Okamotto, o aguardava no local.

