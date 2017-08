Lula a militantes: 'Não façam dos meus problemas um problema de vocês'

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva encerrou neste sábado, 26, um ato junto de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Pernambuco. Em um breve discurso, pediu aos seus apoiadores que não se preocupassem com ele. "Não façam dos meus problemas um problema de vocês", disse. "O grave não é me perseguirem, o grave é perseguirem milhares de homens e mulheres", acrescentou dizendo que os direitos de trabalhadores estão sendo retirados.

Lula, que está em caravana pelo Nordeste, partiu neste sábado de Pernambuco a caminho da Paraíba, mas fez uma parada na estrada, ainda em território pernambucano, para falar a militantes do MST.

O ex-presidente afirmou que vai "continuar lutando". "Vocês do (movimento) Sem Terra aprenderam a não desistir nunca. Através da luta é que se consegue conquistar o direito de morar, de viver de forma decente", acrescentou.

Lula chegará à Paraíba para um ato na noite deste sábado. O Estado será o quinto no roteiro de visitas de Lula, que viajará de ônibus até o Maranhão. No domingo, a caravana segue para Campina Grande.

Durante o ato desta tarde, a ex-presidente Dilma Rousseff também fez um breve discurso e defendeu a Reforma Agrária. "Nós vamos fazer essa lei ser cumprida e vamos garantir a luta de vocês para que terra não seja concentrada", afirmou.

