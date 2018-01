Lugar de político é na eleição e não no poder Judiciário, diz Manuela D'Avila

A pré-candidata à Presidência da República pelo PCdoB, Manuela D'Avila, falou nesta terça-feira, 23, em Porto Alegre, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no trio elétrico e defendeu a candidatura do petista em 2018: "Lugar de político é na eleição e não no poder Judiciário", afirma.

Já o líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) Guilherme Boulos afirmou que hoje "Porto Alegre é a capital da resistência, da resistência contra essa farsa". "Mais um capítulo do golpe", afirmou.

A manifestação foi aberta por uma apresentação do cantor e compositor Chico César. "Justiça e democracia pra todos. Eleição sem Lula é fraude. Viva Lula", afirmou o cantor, que agradeceu ao público no centro de Porto Alegre.

Na sequência, Chico César tocou "Pra não dizer que não falei das flores", de Geraldo Vandré, canção considerada um hino na luta contra a ditadura militar (1964-1985) no País. Ele tocou também "Mama África", seu maior sucesso.