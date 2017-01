Lúcio Vieira Lima, candidato a vice da Câmara, visita Eliseu Padilha

Irmão do ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima, o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) fez uma visita na manhã desta terça-feira, 24, ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O peemedebista está em campanha para se eleger primeiro vice-presidente da Câmara.

O deputado busca se viabilizar como o nome oficial da bancada para o cargo, o substituto imediato do presidente da Câmara. A expectativa é que ele e o deputado José Priante (PMDB-PA) disputem a escolha no partido - cuja eleição interna está prevista para ocorrer no dia 30. Outros três nomes querem concorrer pela legenda de forma avulsa: Osmar Serraglio (PR), Elcione Barbalho (PA) e Fábio Ramalho (MG).

