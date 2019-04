O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, classificou como "surreal" uma possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro sair da legenda.

"Isso é surreal. O presidente está muito bem no partido", declarou Bivar à reportagem, nesta quarta-feira, 17. O dirigente da sigla falou ainda que não é possível sequer falar em Bolsonaro "ficar" no PSL. "Não é que ele fica, ele é o dono do partido."