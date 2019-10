Lucas de Lima tem Projeto de Lei de Combate contra as Queimadas Aprovado

Foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira (15/10) o Projeto de Lei de autoria do Deputado Estadual Lucas de Lima (solidariedade) que institui a “Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate a Queimadas Urbanas". O projeto tem como finalidade conscientizar e assim reduzir o número de focos de incêndios.

Todos os anos no mês de agosto para dar cumprimento à lei aprovada, a Administração Pública Estadual realizará campanhas de conscientização voltadas para a população nos órgãos públicos, escolas estaduais, distribuição de material educativo, além de ações durante os meses em que as queimadas mais acontecem, como: limpezas em terrenos baldios e criação de aceiros nas áreas que envolvem os parques estaduais, praças públicas e propriedades estaduais que estão sujeitas a queimadas.

Lucas de Lima explicou a importância da criação de seu projeto. “Nosso Estado apresentou um aumento de 210% nos focos de queimadas, de acordo com o Climatempo, esse número é alarmante, precisamos conscientizar a população, mobilizar a Defesa Civil e todos os órgãos do Estado na fiscalização contra as queimadas, precisamos tomar uma atitude, muitas pessoas têm lotado o SUS (Sistema Único de Saúde) por apresentarem problemas respiratórios.” concluiu Lucas.