Lucas de Lima pede pavimentação para acesso até o distrito de Areado, em São Gabriel

Buscando atender as reivindicações dos moradores da região do Areado e adjacências, que estão inconformados com as dificuldades de trafego e trânsito até o distrito, sobretudo no transporte de cargas e produtos de suas propriedades rurais nos períodos chuvosos do ano, o deputado Lucas de Lima apresentou na sessão desta quinta feira, dia 25 de abril, uma indicação ao governo do estado e órgão competentes pedindo a pavimentação de um trecho até o distrito do Areado, em São Gabriel do Oeste.

O trecho tem uma extensão de aproximadamente 33,50 quilômetrosfica compreendido da Avenida Campo Grande até o entroncamento da MS 435 e daí até o distrito. Os maiores problemas são na região da serra, onde caminhões e carretas não tem conseguido passar para fazer o escoamento ou transportar cargas das propriedades e fazendas ou da cidade para esses locais.

"O Município de São Gabriel do Oeste hoje atravessa uma era de desenvolvimento em diversas áreas,

sobretudo na produção agrícola e de suínos, onde as divisas com as variadas atividades do agronegócio,

mantém viva a economia daquele município. Daí a importância extrema dos meios de escoamento dos produtos estarem em ótimas condições, o que pode ser garantido com a pavimentação do trecho até o Areado, que certamente irá contribuir com a concretização de todo o processo de desenvolvimento daquela região, inclusive possibilitando a sua expansão para outras áreas." destacou o deputado.

A indicação foi protocolada juntamente com um abaixo assinado dos moradores daquele distrito e áreas

adjacentes, que há muito tem pedido providências nesse sentido.