Lucas de Lima pede contratação de médicos especialistas para Dourados

A saúde de Dourados, assim como na maioria dos municípios do estado, tem passado por muitas dificuldades. Os

pacientes que sofrem com o câncer tem se deparado com a falta de médicos na área de hematologia e hemoterapia, principalmente os que tratam da leucemia. Há mais de dois anos esses pacientes precisam sair da cidade para realizar seus tratamentos, já que a cidade não possui este tipo de especialista.

Sensibilizado com essa situação, o deputado Lucas de Lima protocolou uma indicação solicitando junto ao governo do estado e as secretarias estadual e municipal para que se contrate com a máxima urgência, médicos oncologistas na área de hematologia, que é a especialidade médica que se dedica ao estudo da fisiologia e patologia do sangue, da medula e dos gânglios linfáticos.

" A situação dessas pessoas por vezes chega a ser desumana. A maioria dos tratamentos são realizados em Campo Grande, o que causa muito transtorno, pois a cada sessão o paciente fica debilitado e acaba tendo que voltar para casa em em condições pouco favoráveis, muitas vezes em vans ou ônibus que não oferecem o conforto necessário para quem está nessa condição. Além disso o custo acaba sendo muito alto, pois os pacientes acabam ficando longe de sua residência por dois ou três dias. Outros ainda precisam ir até Barretos, no estado de São Paulo, o que gera custos e desgastes ainda maiores. Dourados precisa oferecer esse tipo de atendimento para a população, e com urgência." lembrou o deputado.