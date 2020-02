Lucas de Lima participou de reunião para discutir a preservação do Parque dos Poderes

Deputado Estadual Lucas de Lima em discussão sobre o a preservação do Parque dos Poderes - (Foto: Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (04), o Deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade) participou de uma reunião na Assembleia Legislativa com entidades voltadas a preservação do meio ambiente para discutir o revogamento dos parágrafos 2º e 3° da Lei N°5237/2018 quanto a não preservação de 11 áreas do Parque dos Poderes.

As justificativas apresentadas pelas entidades, demonstram que as 11 áreas possuem relevância e importância ecológica para todo o estado sul-mato-grossense. Foi citado ainda o processo de tombamento da área do Parque dos Poderes que se encontra em tramitação na Fundação de Cultura Estadual.

Os especialistas alertaram que sendo mantida a possibilidade de tombamento na área do Parque tornará mais grave o assoreamento e poderá sumir com o Lago do Parque dos Poderes, considerado um dos mais belos cartões postais de Campo Grande.