Lucas de Lima faz indicação para implantar programa de segurança nas Escolas Públicas

Lucas de Lima encaminhou ao governo uma indicação que visa proteger os alunos, professores e pais

Durante a Sessão Solene desta terça-feira (05), o Deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade), fez uma indicação ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para sugerir a implantação do “Programa Escola Segura”, voltado a proteção de alunos, professores e pais, nas escolas públicas utilizando os policiais militares da reserva.

Segundo o Deputado, a indicação tem como base o “Programa Escola Segura” que já existe e está em funcionamento no Estado do Paraná desde abril de 2019, o projeto reuniu uma série de ações e medidas preventivas de segurança através de parceria entre as Secretarias de Educação, Segurança Pública, Defesa Civil e o Governo Estadual, utilizando o serviço de policias da reserva.

“O Projeto tem o objetivo proporcionar mais segurança no entorno das escolas, para evitar casos como o massacre na escola de Suzano, em que diversas pessoas perderam a vida. Da mesma forma tivemos em nosso Estado, neste ano, situação parecida, em que um adolescente de 17 anos foi detido por planejar um ataque à escola, que foi evitado graças ao trabalho investigativo da polícia. Com o programa teríamos pessoas treinadas e maiores chances de perceber um possível ataque”, disse o Deputado Lucas de Lima.

O intuito máximo requerer a implantação do programa, é promover uma maior segurança e estabilidade nas escolas do Estado, além de incentivar a integração da Segurança Pública com a sociedade.